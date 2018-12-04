طفل يكسب 22 مليون دولار خلال سنة.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ريان البالغ من العمر 7 سنوات لا يختلف عن غيره من أطفال سنه في الصف الأول، غير أنه استطاع و خلال سنة واحدة فقط جني 22 مليون دولار من خلال قناته على اليوتيوب "Ryan ToysReview".

و قد أنشأ والد ريان قناة Ryan ToysReview في مارس 2015، ليقوم ابنه من خلالها بتقييم ألعاب الأطفال.

وأوضحت مجلة فوربس، أن ريان يحتل المرتبة الأولى ضمن الأعلى أجرا على يوتيوب، إذ وصل دخله السنوي إلى 22 مليون دولار، جاءت جميعها، باستثناء مليون واحد، من الإعلانات التي تسبق الفيديوهات الخاصة به، بالإضافة إلى الفيديوهات التي يدعمها رعاة.

وبما أن ريان لا يزال طفلا، فإن 15 في المئة من دخله يجب أن يوضع في حساب بنكي لا يسمح له باستخدامه إلا بعد أن يبلغ الـ 18 من العمر. ومنذ انطلاق قناة ريان، وصلت عدد المشاهدات لمقاطع الفيديو الخاصة به إلى 26 مليار مشاهدة، فيما يتابعه نحو 17,3 مليون شخص حول العالم.

ولدى سؤال ريان عن سبب متابعة الناس للفيديوهات الخاصة به، أجاب قائلا: "لأنني مسلٍ ولأنني مضحك".

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مصدر الصورة: business insider uk