بسبب "الاستدامة".. مطاعمٌ ايرلندية بدون سلات مهملات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عندما تدخل إلى المطعم، فإنّك حتماً سترى سلات المهملات المنتشرة بالقرب من الطاولات. إلاّ أنّه في مطاعم شركة "فودسبايس" في إيرلندا، فإنّك لا تجدّ أي سلات للمهملات أبداً.

فقد كشفت صحيفة "آيريش تايمز" أنّ "الشركة الإيرلندية تقوم بتحويل فضلات الخضار إلى مخللات وخمائر، فيما تستخدم بقايا حبوب طحن البن كسماد للتربة، ومخلفات الحليب تحولها إلى جبن "الريكوتا". أما الهدف من ذلك، فهو رفع مقاييس الاستدامة من المزرعة إلى الصحن، باستخدام مكونات محلية في مطابخها بصفر فضلات.

وبحسب الصحيفة، فإنّ "المكونات التي تستخدمها الشركة في مطابخها يجمعها قاسم مشترك، وهي أنها محلية وموسمية تتميز بحيوانات ودواجن تتجول بحرية ورفاهية عالية".

وتقدم "فودسبايس" الطعام لمئات الأشخاص يومياً في 14 موقعاً، بما في ذلك شركات وكليات في أنحاء إيرلندا، وقد فازت بجائزة هيئة المطاعم المستدامة في المملكة المتحدة، "فود مايد غوود"، كما أنها تقدم وجبات غداء ساخنة للزبائن بـ 4-6 يورو فقط، مع تحقيق أرباح. كذلك، فقد حققت الشركة أحسن المعايير في الالتزام بمبادئ ممارسة الاستدامة، وفقاً لهيئة المطاعم المستدامة" في المملكة المتحدة. ويعني ذلك الالتزام بـ3 مبادئ أساسية وهي المورد أي كل ما يشتريه الناس بمعنى الزبائن والموظفين وطريقة معاملة الناس، وأخيراً البيئة أي كل شيء من الوقود، وصولاً إلى استخدام المياه.

وفي هذا الإطار، تقول بولين كوكس، مديرة الخدمات الغذائية: "قررنا أن نكون مع الاستدامة. ورغبنا في إرجاع الاعمال إلى الأساسيات، والشراء من اللحامين والخبازين المحليين، كذلك منتجات الخضار والفواكه والأسماك ودعم المجتمعات المحلية".

بدوره، يقول كونور سبايسي الرئيس التنفيذي للشركة: "نستخدم الدجاج الإيرلندي فقط، ثم ندرس ماذا يتناول الدجاج، وكمية المياه التي يحصل عليها في اليوم، ومساحة الأرض التي يتجول فيها".

وختم: "بالنسبة إلى الزبائن، فإننا نعرض على الأقل وجبة رئيسية مصنوعة بالكامل من مواد تم استيرادها في إطار دائرة 50 ميلاً من المطعم".

مصدر الصورة: sublipalawan.com

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