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مع كأس شراب وفطيرة إوز.. مسن فرنسي يعبر المحيط بـ"برميل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

قرر المتقاعد الفرنسي جان جاك سافين، القيام برحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي بواسطة مركب على شكل برميل.

وتفيد صحيفة "Ouest-France" بأن المظلي العسكري المتقاعد سافين (71 سنة) بدأ رحلته يوم الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على متن "مركب" من دون مجاذيف، من جزيرة "إل هييرو" الكنارية، ومعه شراب وفطيرة إوز للاحتفال بحلول رأس السنة الجديدة 2019  وقال: "سوف أقضي وقتا رائعا في المركب الذي يتحرك بسرعة 2-3 كيلومتر في الساعة، حيث وعدوا أن تكون الرياح إلى يوم الأحد في الاتجاه المطلوب".

ويطلق المسن على مركبه "برميل"، وطوله ثلاثة أمتار وقطره مترين مصنوع من الخشب المقاوم للرطوبة. وفي "البرميل" مكان للنوم ومطبخ صغير وقطاع لحفظ المواد، وفي قاعه كوة لمراقبة الأسماك.

ويأمل سافين في أن ينقله التيار بصورة طبيعية إلى جزر الكاريبي، حتى شهر مارس/آذار 2019، وقد جمع لهذه الرحلة 60 ألف يورو عن طريق التمويل الجماعي.

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مصدر الصور: موقع "ladepeche" 

 

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