بالفيديو: عرض زواج رومانسي يكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

خبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أظهر شريط فيديو أصدرته شركة طيران الإمارات رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام شاب يدعى ستيفانو بطلب يد حبيبته فيتوريا، على متن مقصورة الطائرة حيث تعمل فيتوريا ضمن طاقم المضيفات.

وحقق الفيديو ما يقرب الـ 400,000 مشاهدة ومئات التعليقات على موقع إنستغرام، حيث أعجب الناس برومانسية ستيفانو وعاطفة فيتوريا الواضحة في الفيديو.

وكان ستيفانو قد قام مع الركاب الآخرين وطاقم الطائرة في الرحلة بتزيين المقصورة بالبالونات الحمراء والورود، كما قام بتوزيع أقنعة لها صورة وجهه على الركاب.

ومثل رجل نبيل، انحنى ستيفانو على ركبة واحدة وطلب من فيتوريا الزواج في الممر حيث وافقت فيتوريا بكل سرور، لينزلق خاتم الخطوبة الجميل في إصبعها.

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