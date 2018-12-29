دبي ضمن أكثر المدن شعبية في العالم 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تفوقت دبي على عدد من المدن العريقة ومن ضمنها سنغافورة ونيويورك وكوالامبور وطوكيو وسيئول، بعد أن حلت دبي في المرتبة الرابعة في قائمة أكثر عشر مدن شعبية في 2018 وفقاً لتقييم مجلة "كونديه ناست ترافلير"، وبحسب المجلة فإن عدد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم المدينة بلغ 15مليون و 790 الف زائر في 2017.

وقال التقرير: «يبدو أن دبي لن تتوقف أبداً عن محاولة التفوق على نفسها، فخلال العام الماضي، نجحت المدينة في اختبار التاكسي الطائر وكسرت الرقم القياسي الخاص بها لأطول فندق في العالم. ولكن يبدو أن كل هذه الفخامة بدأت تؤتي ثمارها إذ بلغ حجم إنفاق السياح 537 دولاراً يومياً في عام 2017». وعلى صعيد متصل، قالت مجلة «ريدرز دايجست» الأميركية إن دبي سعت بكل ما أوتيت من جهد لتعزيز السياحة على مدى العقد الماضي، بهدف الوصول إلى استقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، عندما تستضيف دبي معرض اكسبو العالمي 2020.

ومن جانبة وصف التلفزيون الفرنسي، دبي بأنها باتت ساحة التنافس الجديدة بين الشركات السياحية لحجز أفضل الرحلات السياحية والعطلات لعملائها، خاصةً في مواسم الأعياد وتحديداً في فصل الشتاء.

وأفاد تقرير نشرته القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي تحت عنوان «قضاء العطلات تحت شمس دبي»، أن شتاء دبي يسحر الفرنسيين، حيث يوجد حالياً في الإمارة 247 ألف فرنسي لقضاء عطلة عيد الميلاد بها. وذكر أن هؤلاء الفرنسيين فضلوا قضاء العطلة تحت سفح 250 ناطحة سحاب تزخر بها دبي.

وحلت دبي في صدارة قائمة أفضل مدن الفن المعماري المعاصر في العالم التي أعدها موقع «يو اس نيوز وورلد ريبورت» وضمت 8 مدن، وجاءت شنغهاي ثم شيكاغو في المركزين الثاني والثالث، ثم روما وشارلستون في الولايات المتحدة ثم ديترويت تبعتها لندن فلوس انجلوس الأميركية.

وعلى صعيد متصل، ذكر تقرير على موقع «بزنس انسايدر» أن دبي جاءت في قائمة أفضل المدن للزيارة في شهر أكتوبر من العام القادم، موصياً بزيارتها خلال شهر أكتوبر، عندما تنخفض درجة الحرارة وقبل أن تصبح المدينة مكتظة بالسياح خلال الأشهر التي تمتاز ببرودتها. وأوضح التقرير أنه من الصعب مقاومة سحر أفق دبي المستقبلي، كما يمكن الاستمتاع ببعض التسوق في مول دبي الشهير عالمياً، والاستجمام في شاطئ جميرا، وتذوق الثقافة التقليدية، والاستمتاع بأي من أسواق الذهب والتوابل الخارجية في المدينة.



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