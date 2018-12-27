لينا بن مهِني تتحدى المرض بعشرات الجوائز العالمية
أخبار الآن| تونس العاصمة- تونس(خاص-راديو الآن)
إستضاف راديو الآن ضمن برنامجه "هي قصتنا" الذي يعده ويقدمه ثائر الشمالي, استضاف المدونة والأستاذة الجامعية و المرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام، والحاصلة على لقب واحدة من أقوى 100 امرأة في العالم العربي لعامين متتالين الحقوقية التونسية لينا بن مهِنّي.. ماذا نصحت الشابات العربيات وكيف ترى مستقبلهنّ استمعوا معنا إلى ما قالته خلال اللقاء؟
لمتابعة اللقاء كاملاً والتعرف أكثر على بطلة قصتنا "لينا بن مهني" الرجاء الإستماع:
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