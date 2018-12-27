لينا بن مهِني تتحدى المرض بعشرات الجوائز العالمية

... حوار الكاتب السوري فادي عزام في راديو الآن أف أم استاضف برنامج صبحية الآن fm مع نسرين طرابلسي الكاتب السوري فادي عزام

... كويكب ينهي العالم في سبتمبر؟ ناسا تجيب عن السؤال! قررت وكالة الفضاء الأمريكية قطع هالة الصمت في أعقاب موجات الثرثرة حول "نهاية العالم" والمقرر في شهر سبتمبر القادم، حيث تكهن مجموعة من المدونين على الانترنت، بأن كويكب ضخم سيضرب الأرض في الوقت ما بين 22-28 سبتمبر وسيمحو الحضارة الانسانية.

... ديفيد بيكهام أول لاعب كرة قدم سيسافر إلى الفضاء أكدت تقارير صحفية، إن نجم المنتخب الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، يجري محادثات سرية مع شركة ستقوده، ليصبح أول لاعب كرة قدم يغادر كوكب الأرض إلى الفضاء.