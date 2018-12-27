تحدي السيدات يدشّن مهرجان "محمد بن راشد للقدرة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

افتتـُح سباق السيدات للقدرة، في الـ 7 من صباح اليوم يوم الخميس 27 كانون الأول (ديسمبر)، مهرجان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فارس العرب للقدرة ، الذي تحتضنه مدينة دبي الدولية في سيح السلم،

ويستمر خلال الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) إلى 4 كانون الثاني (يناير)، بمشاركة نخبة الفرسان من مختلف دول العالم. ويضم المهرجان، العديد من الفعاليات والبرامج الحافلة، بدءاً من اليوم الأول الذي يقام فيه السباق المخصص للسيدات لمسافة 119 كم الذي كان لمسافة 100 كم في النسخة الماضية، بمشاركة نخبة من الفارسات من داخل الدولة وخارجها.

وسيكون عشاق رياضة الفروسية عموماً، والقدرة والتحمل على وجه الخصوص، على موعد مع الإثارة والتشويق يوم 4 يناير المقبل، بانطلاق السباق الكبير لمسافة 160 كم، الذي يحمل لقب اسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويواصل المهرجان الكبير تصدره المشهد العالمي، من حيث قيمة الجوائز، التي تعتبر الأعلى على مستوى العالم، حيث تم رصد جوائز قيمة للفائزين في سباق اليوم المخصص للسيدات. وسباق الغد المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي والسباقات الأخرى، إذ سيحصل الفائزون الـ 10 الأوائل على جوائز عينية، عبارة عن سيارات، كما سينال أصحاب المراكز من الـ11 وحتى المركز الـ20، على جوائز نقدية قيمة.

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الصورة: الاتحاد