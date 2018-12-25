بريطانية ألحت على زوجها فربح 86 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تسبب إلحاح زوجة مواطن بريطاني عليه لفتح بطاقة كان قد اشتراها و أهملها في فوزه بجائزة وصلت قيمتها إلى نحو 86 مليون دولار. و أدرك أندرو كلارك أنه أصبح من الأثرياء، بعد عدة أسابيع من سحب اليانصيب، الذي ربحت فيه البطاقة التي اشتراها مبلغ 76 مليون جنيه استرليني بعد أن تكاسل عن فحص الأرقام الفائزة.

وقال كلارك لوسائل إعلام محلية، إن السبب الوحيد الذي دفعه إلى تفقد إذا كانت البطاقة من بين الأرقام الرابحة، هو إلحاح زوجته وابنة اخته عليه للقيام بذلك، بحسب موقع إنسايد إيدشن. وأضاف كلارك "كان الأمر أشبه بمزحة، حيث كنت البطاقة بحوزتي كل ذلك الوقت، في حين كانت الجائزة بانتظاري دون أن أدري".

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