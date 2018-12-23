توظيف أول روبوت في حكومة السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

روبوت آلي في السّعوديّة تسلّم وظيفته الحكومية، في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تم تسليمه بطاقته الوظيفية ومهامه المطلوبة، الاجتماع الأوّل الذي عُقِد صباح اليوم الأحد حضره وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد وأعضاء مجلس الإدارة، وسيسهم الروبوت في خدمة العملاء عبر جهاز تقييم إلكتروني، وإيصال رسائل لزوار معارض وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وناقش مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج المؤسسة المختلفة، والجهود المبذولة لتطويرها، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الحكيمة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، لتأهيل أبناء وبنات الوطن وفق أعلى المستويات.

مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

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