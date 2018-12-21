في سابقة هي الأولى.. 4 كوميديين عرب في برنامج عبر "نيتفلكس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "نيتفليكس" عن إطلاقها برنامجاً تلفزيونياً في 1 كانون الثاني/يناير 2019 لمنطقة الشرق الأوسط، حيثُ تعاقد من 4 كوميديين ارتجاليين عرب، وهم: مؤيد النفيعي وإبراهيم الخيرالله من السعودية، عدي خليفة من فلسطين، وروسن الحلاق من الأردن.

وتأتي هذه الخطوة كسابقة هي الأولى من نوعها في المسرح العربي للكوميديا الإرتجالية، في حين يشارك في البرنامج 47 كوميدياً من 13 منطقة جغرافية حول العالم، كما استخدم النجوم 8 لغات أثناء التصوير. ولذلك، فقد أكّد الكوميديون العرب الـ4 أنّ "العمل القادم سيشكل نقلة نوعية لهم من المسرح العربي المحلي إلى إطار المسارح العالمية، خصوصاً بمشاركة نجوم كوميديا عالميين في البرنامج أمثال ديف تشابيل".

بدوره، اعتبر النجم عدي خليفة أن "هذا البرنامج أتى كمكافأة كبيرة بعد مسيرة استمرت لـ12 عاماً في الكوميديا الارتجالية، ويمثل الخطوة الأولى وحسب".

(مؤيد النفيعي - تويتر)

(إبراهيم الخيرالله - الإقتصادي)

(عدي خليفة - panet)

(روسن الحلاق - arabwomanmag)

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