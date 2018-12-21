ديفيد بيكهام أول لاعب كرة قدم يسافر للفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكدت تقارير صحفية، إن نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يجري محادثات سرية مع شركة ستقوده، ليصبح أول لاعب كرة قدم يغادر كوكب الأرض إلى الفضاء.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن بيهكام، يجري مفاوضات مع شركات سفر فضائية، يعتقد أن من بينها "فيرجن أتلانتيك"، خصوصا مع اقتراب الرحلات التجارية إلى الفضاء، وسط توقعات بأن تبدأ هذه الرحلات في 2020.



ونقلت الصحيفة عن أصدقاء بيكهام قولهم إن اللاعب الشهير تحدث عن الأمر منذ فترة طويلة، لكن ما طرأ أخيرا، هو أن الأمر أصبح أكثر واقعية ويتحول لحقيقة.

ورسم لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق وشما على رأسه، على شكل كواكب تدور في مدارات، مما يوحي بأن اللاعب قد حسم أمره تجاه السفر خارج كوكبنا.

وسبق أن تحدث أبناء بيكهام الأربعة عن وجود أمر كهذا، معتبرين أنه "شيئ لطيف"، لكن اللاعب الإنجليزي أقر في جلسات خاصة بأنه متوتر للغاية إزاء هذه التجربة الجديدة والغريبة.

وذكرت تقارير أن مئات المشاهير حول العالم حجزوا مقاعد لهم في هذه الرحلات، التي تقول تقديرات إن ثمن تذكرتها يصل إلى 250 ألف دولار.

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