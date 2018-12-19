ما هي حيلك لكي لا تنسى أمرا مهما؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



إذا ما نسيت أمراً ما ولم تتذكره، كل ما عليك هو الرجوع إلى الخلف خطوات عدة لمحاولة تذكره،جاء ذلك في دراسة حديثة أجريت أخيرا في جامعة روهامبتون بمدينة لندن، خلصت إلى أن السير إلى الخلف يعمل على تعزيز المقدرة على التذكر على المدى القصير.

وخضع 114 شخصاً لاختبار الذاكرة الذي تم خلاله عرض مقطع فيديو وطلب من مجموعة السير إلى الخلف، وطُرحت أسئلة على المشاركين حول الفيديو الذي شاهدوه مسبقاً، ليتبين أن الأشخاص الذين ساروا إلى الخلف تذكروا تفاصيل أكثر عن الفيديو مقارنة بالآخرين.

واعتبرت النتائج بمثابة دليل مبدئي على وجود روابط بين تأثير الزمان والمكان وأسلوب الحركة على الطريقة التي يشكل بها الذهن الذكريات.



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