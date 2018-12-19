عام التسامح في الإمارات يركز على خمسة محاور

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت اللجنة العليا في دولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ برنامج وفعاليات عام التسامح برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان, أعلنت المحاور الخمسة التي يتضمنها عام التسامح.



ويشهد عام التسامح التركيز على 5 محاور رئيسية , أولها تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، من خلال التركيز على قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة.



أما ثاني المحاور فيتعلق بترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى في هذا الإطار، منها المساهمات البحثية والدراسات الاجتماعية والثقافية المتخصصة في مجال التسامح وحوار الثقافات والحضارات.

و يركز المحور الثالث على التسامح الثقافي من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة، أما الرابع فيركز على طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، والخامس على تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة.

و أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية 2019 عام التسامح، ما يرسخ من أبوظبي عاصمة عالمية للتسامح، ويؤكد على قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً، من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة، خصوصا لدى الأجيال الجديدة، وبما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

ويعد إعلان 2019 عاما للتسامح مواصلة للنهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها، في أن تكون جسر تواصل وتلاق بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة وقائمة على الاحترام ونبذ التطرف وتقبل الآخر.





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