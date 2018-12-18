برج خليفة من أكثر المعالم جاذبية في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



صَنفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية برج خليفة في دبي من أكثر خمسة عشر معلماً جذاباً في العالم، إلى جانب أهرامات الجيزة في مصر، وبناية امباير ستيت وديزني لاند في أمريكا وبرج إيفل في فرنسا.

وشملت قائمة المعالم العالمية الجذابة أيضاً برج الحرية في نيويورك ، وبرج سي ان في تورنتو وقوس النصر في باريس

وقصر بكنغهام في لندن وجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو ودار أوبرا سيدني في أستراليا والجامع الأزرق في إسطنبول، وحائط برلين، وتمثال المسيح المخلص في ريو دي جانيرو.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن برج خليفة يتكون من 200 طابق منها 160 طابقاً يصلح للسكن، وتبلغ مساحته الكلية 5.67 ملايين قدم مربعة، ويضم برج خليفة 185 مليون قدم مربعة من المساحات السكنية.



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