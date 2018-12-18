الرياض تحتفل باختيارها عاصمة الإعلام العربي لعام 2019(صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أعلن مجلس وزراء الإعلام العرب في الدوره الـ29 المنعقدة في شهر مايو الماضي اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018-2019

وبهذه المناسبة احتفلت وزارة الإعلام السعودية، بحضور وزراء الإعلام العرب ومسؤولي جامعة الدول العربية، وحشد كبير من الصحافيين والإعلاميين من مختلف الدول العربية.



وشهد الحفل الذي دشنه وزير الإعلام الدكتور عواد العواد في الرياض عدداً من الفعاليات والمعارض المصاحبة، كما تم إطلاق الهوية اللفظية والبصرية الموحدة للاحتفال، وتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمناسبة، ومشاريع عدة ومبادرات إعلامية مستقبلية.

وتضمن اللقاء مداخلات من وزراء الإعلام العرب، حيث هنأ الوزراء المملكة بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، وعبروا عن سعادتهم لمشاركتهم في هذه الاحتفال التاريخي. واتفق الوزراء على أن يتم عرض مخرجات الاجتماع على اللجنة الدائمة للإعلام العربي ومن ثم المكتب التنفيذي لاعتمادها.



وشاهد الحضور خلال الحفل أمس عرضاً مرئياً بعنوان «إعلام صنع بمجدنا» حكى نشأة الإعلام السعودي ومحطات تطوره خلال مسيرته التاريخية الطويلة، وعرضاً مرئياً آخر بعنوان «لحظات من ذاكرة الإعلام السعودي» قدم أهم البصمات وأبرز الأعمال خلال مسيرة الإعلام السعودي.





واحتفى مركز التواصل الحكومي السعودي للعمل الإعلامي المشترك على تويتر بنشر أغنية بهذه المناسبة

لمشاهدة الحفل كاملاً

مصدر الصور : @media_ksa

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