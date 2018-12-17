كيف تحسن فرص حصولك على وظيفة من خلال لينكد إن؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يعد LinkedIn الموقع الإلكتروني الأمثل الذي يساعد الباحثين عن فرص العمل في العثور على وظيفة أحلامهم.

وفي هذا السياق أوضحت دراسة تمت مؤخراً أن 90 % من الباحثين عن موظفين ليشغلوا وظائف شاغرة لديهم في الشركة يستخدمون موقع التواصل الأجتماعى المهنى لينكد إن ليبحثوا عن الموظفين المحتملين، وتلك الدراسة توضح أهمية لينكد إن كموقع اجتماعي للمهنيين المحترفين ليحصلوا منه على الوظائف التي تناسبهم، لذا اذا كنت شخصا محترفا تبحث عن وظيفة فيجب عليك أن تمتلك حساب على موقع التواصل الاجتماعى المهنى لينكد إن.

وطبقاً لويكبيديا لينكد إن هو موقع يصنف على أنه ضمن الشبكات الاجتماعية، وتأسس فى ديسمبر كانون الأول عام 2002 وبدأ التشغيل الفعلى فى 5 مايو 2003 ويستخدم الموقع أساساً كشبكة تواصل مهنية، وفى يونيو 2012 بلغ عدد المسجلين فى الموقع أكثر من 175 مليون عضو من أكثر من 200 دولة.



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