الفلبين تفوز في مسابقة ملكة جمال الكون للمرة الرابعة

أخبار الآن | بانكوك - تايلاند - (وكالات)



توجت الفلبينية كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018، لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.

وفازت غراي الفلبينية الاسكتلندية، التي يبلغ عمرها 24 عاما، باللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث ضمت المسابقة للمرة الأولى متسابقة من المتحولين جنسيا.

وقالت غراي، التي كانت ترتدي فستانا باللونين الأحمر والبرتقالي" قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط".

وسئلت غراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي الماريغوانا، فقالت إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.

وحصلت تامارين غرين (24 عاما) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، ثم ستيفاني جوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية.

وكانت الفلبين قد فازت في مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 2015 و1973 و1969.



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