إنجاز رائع.. طفل بعمر الـ12 عاماً يدير مدرسته الخاصة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أسّس طالبٌ يدعى ليوناردو نيكانور كوينتيروس، مدرسته الخاصة المجانية بغية مساعدة الأطفال الآخرين، وحتى بعض البالغين في دراستهم. فليوناردو البالغ من العمر 12 عاماً فقط، يحبّ الدراسة كثيراً وأراد أن يدير مدرسته الخاصة الكائنة بجوار منزله في بلدة لاس بيدريثاس بالقرب من مدينة سان خوان في الأرجنتين.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، فإنّ الطفل أبلغ جدّته رامونا بمشروعه، وبالفعل ساعدته على تأسيس مدرسته التي تضم 40 طالباً، فيما يعمل فيها ليوناردو كمدير ومعلم.

ويعتبر الطفل أن مبادرته أحدثت فرقاً كبيراً للعديد من الأطفال، إذ كان يرى أن بعض زملائه يكافحون لمواصلة دراستهم، فيما يقضي أطفال آخرون وقتاً طويلاً في اللعب في الشوارع وإهمال دراستهم تماماً.

غير أن مدرسة ليوناردو لا تتمتع بمظهر مميز، إذ هي مصنوعة من الطوب، ومساحتها صغيرة إلى حد ما بالمقارنة مع معظم المدارس العادية. ورغم ذلك، فإنّها تحظى يوماً بعد يوم بمساعدة الجيران والمنظمات التي أعجبت بالعمل الذي يقدمه ليوناردو. وتحتوي المدرسة على مقاعد لجميع الطلاب، وخزانات، ومكتبة صغيرة، وسبورة، وحتى جرس يستخدم للاعلان عن بداية وانتهاء الدروس. كذلك، فإنها مزودة بنظام صوتي يعزف النشيد الوطني الأرجنتيني في بداية الفصول الدراسية، تماماً كما هو الحال في المدارس العادية.

أمّا المثير للإعجاب هو جودة التعليم في المدرسة وتفاني ليوناردو في مساعدة الآخرين. فهو يعيش على بعد 20 دقيقة من المدرسة. لكنه في كل يوم، ومهما كانت الأحوال الجوية، يركب دراجته بعد عودته من المدرسة ويتوجه إلى مدرسته لتدريس دروس في مواضيع مختلفة.

مصدر الصورة: يوتيوب

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