ماذا قال الطلبة الخليجيون عن أعمالهم المؤقتة في الخارج؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شارك طلبة خليجيون في الخارج على موقع التواصل الاجتماعي توتير صور لهم أثناء العمل في مقاهي ومطاعم في الخارج معلقين أن المال ليس دائماً الدافع وراء العمل بمهن مؤقتة فالبعض يختار العمل في المطاعم والمقاهي

لاكتساب خبرة في الحياة أو لتعلم اللغة الأم للدولة، ولاقت الصور انتشاراً واسعاً واستحساناً من المتابعين الذين وافقوا على الفكرة ودعموها بالتغريدات الإيجابية على الموضوع، تعرف على تجارب بعضهم في هذا المجال.

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