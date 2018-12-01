35 عاماً على إطلاق ثريلر لمايكل جاكسون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

يحتفل عشاق الموسيقى بالذكرى السنوية لألبوم ثريلر THRILER لنجم موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون بعد مرور 35 عامًا على إطلاقه وتسع ِ سنوات على وفاة النجم الأمريكي .

وصدر ألبوم (ثريلر) في عام 1982 وضم سبعَ أغان حققت نجاحاً كبيرًا من بينها (بيلي جين) إضافة إلى الأغنية التي حملت اسم الألبوم.



وقالت رابطة صناعة التسجيلات في أمريكا إنّ مبيعات الألبوم تجاوزت 20 مليون نسخة في الولايات المتحدة بحلول عام 1984 خلال 112 أسبوعا ظل ينافس خلالها بقائمة بيلبورد لأكثر الألبومات رواجا.

وظل الألبوم رائجاً بالأسواق بعد وفاة جاكسون في 2009 نتيجة جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر القوي مما يسلط الضوء على مدى جاذبية المغني الراحل. ولا يزال ملك البوب متربعاً على عرش الفنانين أصحاب أكثر الألبومات مبيعاً على الإطلاق.

وساعد الألبوم وأغانيه المصورة -ومن بينها الأغنية الرئيسية التي استلهمت من أفلام الرعب وحظت بشعبية كبيرة- المغني الأمريكي من أصول أفريقية في تجاوز حواجز العنصرية وأكسبته مكاناً في قناة (ام.تي.في) التي كانت تهيمن عليها حتى ذلك الوقت أغاني الروك للمغنيين البيض.



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