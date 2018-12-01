مهرجان مراكش السينمائي يعود بحلة جديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عاد المهرجانُ الدولي للفيلم بـ مراكش في دورتهِ السابعة عشرة وفي جعبتِه نحو ثمانين فيلما من تسعٍٍ وعشرين دولة ، بعد احتجابه في العام الماضي.. وكان المهرجان الذي تأسس في 2001 قد توقف العام الماضي, لإعادةِ هيكلة الإدارة والاستعانة بكوادر جديدة من داخلِ المغرب وخارجه

وفي حفل مبهر بقصر المؤتمرات في مدينة مراكش أقيمت مراسم الافتتاح بمشاركة عدد من نجوم وصناع الفن السابع منهم الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي والممثلة المصرية يسرا والممثل الأميركي فيغو مورتينسين والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي.

وعقب تقديم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية على المسرح قال رئيس اللجنة المخرج الأميركي جيمس جراي "هذه ثالث مرة أزور فيها المغرب.. سعيد بعودتي من جديد، وسعيد بعودة المهرجان مرة أخرى". وفي تقليد غير معتاد دعا مقدما حفل الافتتاح أعضاء لجنة التحكيم إلى إعلان انطلاق الدورة الجديدة كلا بلغته الأصلية، فجاءت عودة المهرجان باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والهندية والعربية.

تشمل المسابقة الرسمية 14 فيلما من المغرب وتونس والسودان ومصر وألمانيا والنمسا وبلغاريا وصربيا واليابان والمكسيك والولايات المتحدة والصين. ويكرم المهرجان هذه الدورة الممثل الأميركي روبرت دي نيرو والمخرج المغربي الجيلالي فرحاتي والمخرجة الفرنسية آنييس فاردا. وعقب حفل الافتتاح عرض المهرجان فيلم (على باب الخلود) للمخرج الأميركي جوليان شنابل عن حياة وأعمال الفنان الهولندي فينسنت فان غوخ.

اقرأ المزيد:

موسيقى"ريغي" على قائمة التراث الثقافي غير المادي