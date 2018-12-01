جمهورية هندوراس تعد أكبر فنجان قهوة في العالم

أخبار الآن دبي الإمارات العربية المتحدة (صحف)

فجأت جمهورية هندوراس العالم بإعدادها لأكبر فنجان قهوة في العالم، حيث شارك رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديس في تقديم الفنجان والذي احتوى على مايقارب 18 ألف لتر من القهوة وذلك في أحد متنزهات مدينة سان سيباستيان غرب هندوراس ، كما احتسى 900 شخص من هذا فنجان لتحرز هندوراس بذلك رقماً قياسياً

كما وجه رئيس هندوراس دعوة لضرورة توفير أفضل الأجور لمنتجي البن، كما أشار إلى أن المنتج لا يحصل إلا على سنتين من الدولار عن فنجان قهوة يباع في نيويورك بخمس دولارات

وتضم هندوراس 120 ألف منتج للبن يزرعون مساحة 250 ألف هكتار في 16 ولاية من ولايات البلاد الثمانية عشرة، وغالبية المزارع تقل عن خمسة هكتارات.

ويذكر أن جمهورية هندوراس هي خامس منتج عالمي للبن والأول في أمريكا الوسطى.

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