بالفيديو.. طيار بطل يتحدى العاصفة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في لقطات مذهلة، طائرة إماراتية تهبط في ظروف جوية شديدة الصعوبة، حيث اضطر طيارها البطل إلى إعادة التحليق بعد أن قام بالهبوط، لينجح بعد المحاولة الثانية في الهبوط بسلام.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فقد واجهت الطائرة الإماراتية إعصارا حادا عند وصولها لمطار نيوكاسل في بريطانيا، لكنها نجحت في الهبوط بعد العمل البطولي الذي قام به الطيار.

وقد حاول قائد طائرة بوينغ 777 إتمام عملية الهبوط رغم الإعصار القوي، لتلامس الطائرة الأرض في أول محاولة، غير ان الطيار العدول قررمتابعة الهبوط، ليحلق مرة أخرى ويعيد المحاولة

بنجاح.

وصرح ملتقط الفيديو، جوناثان وينتون: "الرياح ضربت بقوة 56 كيلومترا في الساعة، وحصلت الطائرة على الموافقة للهبوط، وفور ملامستها للأرض، ارتفعت مرة أخرى

لمحاولة هبوط أكثر سلاسة". مضيفا أنه لم أرى في حياته هبوطا مماثلا في مطار نيوكاسل.

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مصدر الصورة: ديلي ميل