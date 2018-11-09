فريق لاجئين أولمبي سينافس من جديد في دورة ألعاب طوكيو 2020

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد الانطلاقة النوعية للرياضيين اللاجئين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في ريو دي جانيرو عام 2016، ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مشاركة فريق اللاجئين الأولمبي في ألعاب طوكيو لعام 2020.

وجاء التأكيد على أن فريق اللاجئين سيُنافس مجدداً في هذا المحفل الرياضي العالمي خلال الدورة 133 للجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.

وكان قد اجتمع أعضاء فريق اللاجئين الأولمبي في بوينس آيرس للمرة الأولى منذ عام 2016، في منتدى الأعمال الأولمبية للجنة الدولية خلال هذا الأسبوع، لحشد الدعم للرياضة كأداة للسلام، وذكَّروا بالأمل الذي منحه مسعاهم للاجئين في كل أنحاء العالم.

يذكر أن فريقاً مكون من 10 رياضيين لاجئين من أربعة بلدان، كان قد شارك في عام 2016 للمرة الأولى في المنافسات الأولمبية الحديثة منذ أن بدأت في عام 1896.

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