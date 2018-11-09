شاهد سيارة فيات الجديدة Fastback.. هل تنافس BMW X6؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (weels)

كشفت شركة فيات Fiat رسميا عن موديلها الجديد كليا Fastback ضمن مشاركتها بفعاليات معرض ساو باولو الدولي للسيارات.

ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية من عرض الموديل الجديد من فيات Fiat أمام جمهور المعرض البرازيلي، والذي يجسد رؤية الشركة الإيطالية لمستقبلها بصناعة الموديلات الـ SUV.

الطراز الجديد من فيات يتماشى تماماً مع ما هو رائج هذه الأيام، أي من فئة الكروس أوفر ولكن التي تجمع ما بين الاس يون في والسيدان والكوبيه معاً... وذلك حسب تصريح فيات نفسها.

الطراز الجديد ما زال في طور المرحلة الاختبارية وحتى اسمه كذلك والذي اقتصر على فاستباك في إشارة إلى الفئة التي تحمل الاسم نفسه. وأياً يكن، يتميز هذا الطراز الاختباري بخطوطه الحادة التي ستطبع مستقبلاً طرازات الإيطالية القادمة للأسواق البرازيلية والدول المجاورة لها وربما العالمية، علماً بأن رسم الخطوط قد تم في مركز التصميم التابع لـ فيات في البرازيل وليس الرئيسي في إيطاليا.

ولا شك بأن فاستباك ما هو إلا محاكاة لطراز BMW X6 أو ربما لشقيقه الأصغر X4 الأقرب حجماً وبكثير إلى الإيطالي الذي سيكون وبدون شك أرخص كثيراً كونه يستهدف أسواقاً نامية إلى جانب حمله لعلامة شعبية هي فيات.

وستعمل الإيطالية على نقل فاستباك إلى خطوط الإنتاج التجاري قريباً، فحسب الأنباء سيصل إلى الأسواق عام 2020 حيث سيُصنع في البرازيل بالاعتماد على قاعدة ومكونات البيك أب المزدوجة المقصورة تورو والتي تحمل أيضاً بعض الخطوط المشابهة للاختبارية.

مصدر الصور : weels.ae

اقرأ أيضاً:

تعرف على "مريان "العاشقة لجنون السرعة

السيارات الذكية تستعرض قدراتها في مؤتمر بأبوظبي (فيديو)