تعرف على "مريان "العاشقة لجنون السرعة

أخبار الان | بيروت - لبنان ( جمال لعريبي)

دخلت المرأة عالم السيارات من بابه الواسع، فباتت رائدة في هذا المجال وخبيرة في مجال السرعة، وبينما تلقى منافسة شديدة من قبل شريكها الرجل الا ان هذا يزيدها حماسا وشجاعة و يقودها نحو تحقيق المزيد من النجاحات في قيادتها لسيارتها تحطم مريان صفير الأحكام المسبقة وتظهر للعالم ان باستطاعة المرأة قيادة السيارات الخارقة كالرجال وأفضل.

هذا العشق بدا مع مريان منذ نعومة اظافرها ليتطور مع الوقت و تصبح بذالك ايقونة سباقات السرعة في لبنان في ظرف وجيز وهذا ما سمح لها بدخول البطولات المحلية و الدولية و تشارك في سباقات السرعة .

و تشجع ماريان النساء الى خوض تجربة قيادة سيارات السرعة لما فيها من متعة و منافسة و تدعوا دائما الى ضرورة تخصيص اماكن امنة و بيئة ملائمة للاستمتاع بقدرة السيارة القصوى.

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