السيارات الذكية تستعرض قدراتها في مؤتمر بأبوظبي (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتزايد المؤشرات بأن تشهد السنوات القادمة طفرة في صناعة السيارات الذكية مثلما هو الحال مع العديد من الصناعات الأخرى، التي باتت تعتمد بشكل شبه كلي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي ظل تجاوز استخدامات التقنيات الحديثة كل التوقعات، تسعى منصات عديدة للتركيز على الثورة القادمة لعالم السيارات وتطبيقها على أرض الواقع كونها محورا استراتيجيا في بناء المدن الذكية والنظيفة.

بمشاركة مئات من خبراء ومنتجي المركبات الذكية في العالم، ونخبة من المتخصصين في خطوات التحول إلى التنقل الذكي والنظيف انطلق في أبوظبي الأربعاء فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي الرابع لمركبات المستقبل "الذكاء الاصطناعي ومستقبل المركبات".

و شارك في المؤتمر ما يزيد عن 450 من رواد صناعة المركبات الذكية والكهربائية والهجينة والهيدروجينية، وممثلين لحكومات عالمية وإقليمية وخليجية، وخبراء في البيئة والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والأبحاث والتشريعات.





وتعتبر دولة الإمارات في الطليعة في ما يتعلق بتطوير وسائل بديلة للتنقل بتقنيات مستدامة، مع إعطاء الأولوية لتحويل النقل الجماعي إلى أنظمة أكثر كفاءة وذكاء..

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