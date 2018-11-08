احتفالات بعيد "ديوالي" ومحمد بن راشد يهنئ الهند على طريقته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحتفل الملايين في الهند وخارجها بعيد ديوالي " عيد الأنوار الهندي " الذي يصادف بفصل الخريف من كل عام ويستمر خمسة أيام، بالتزامن مع بداية السنة الهندية الجديدة التي "تبشر ببدايات جديدة، وانتصار الخير على الشر والنور على الظلام".

من جانبه حرص الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، على تقديم التهنئة إلى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، على طريقته ، فغرد باللغة الهندية بمناسبة انطلاق مهرجان ديوالي أحد أشهر وأهم المهرجانات فى الهند.

وقال الشخ محمد بن راشد فى رسالتين الأولى باللغة الهندية والثانية بالإنكليزية: "بالنيابة عن أهل الإمارات.. أتمنى لرئيس الوزراء الهندى وجميع الذين يحتفلون بديوالي مهرجانا سعيدا وبهيجا، ونرجو أن يضيء نور الحب والأمل علينا جميعا".

متى يُحتفل بالـديوالي؟

يصادف العيد فصل الخريف وتاريخه ليس مضبوطا إذ يحل في شهري أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني، أما هذا العام فكان في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ويتغير موعد مهرجان، الـ"ديوالي"وفقا للتقويم الهندوسى القمري، لكن فى العادة ما يأتى المهرجان فى الفترة الممتدة بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر.

أصل ديوالي

أصل الكلمة هي (Deepavali )، وقد أخذت من اللغة السنسكريتية، وتعني "صفوف المصابيح المضاءة"، إذ تُزين المنازل والمحلات التجارية والأماكن العامة بمصابيح زيتية صغيرة تسمى "دياس"، كما يستمتع الناس أيضاً بالألعاب النارية ويعدون بعض أنواع الحلويات الهندية، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال.

ترند

ودشن رواد تويتر، هاشتاغ احتل مركزا متقدما فى الهاشتاغات الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليومن تحت اسم "HappyDiwali" لرصد مظاهر الاحتفالات بالعيد الهندى الشهير، والألعاب النارية فى مناطق مختلفة والتى زينت السماء احتفالا بـ"ديوالى".

الهاشتاغ الذى تصدر قوائم الترند، بأكثر من 245 ألف تغريدة، امتلأ بالتهنئة والصور من الاحتفالات المختلفة بعيد "ديوالى" متمنين أن يعم السلام العالم أجمع، ومهنئين متابعيهم بالعيد الهندى الشهير.

طقوس الديوالي :

ويقام ديوالى إحياء لذكرى لاكشمي، إله الثروة، ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام ، ويكون اليوم الرابع ملىء بالألعاب النارية احتفالاً برأس السنة، وتضاء الشموع فى البيوت، تكون مراسيم الحفل عبارة عن حمل الكثير من الشعل النارية على الجدران وعند المداخل، ويعد الاحتفال هو وقت زيارة الأقارب والأصدقاء وإهداء الهدايا، وزخرفة البيوت.

وخلال الاحتفالات، يقوم الهندوس خلال اليوم الأول بالاستحمام والتعبد بالقرب من شجرة الريحان المقدسة أو أى شجرة ترمز لها فى فناء المنزل، وخلال اليوم الثانى، والذى يسمى "تشوتي ديوالي"، يتم تدليك الجسم بالزيوت العطرية وتزيين مداخل المنازل بالورود، ويتناول أفراد الأسر أنواع معينة من الحلويات تعرف باسم "ميتاي"، وبعدها إشعال الشمعدانات فى صفوف متراصة.

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