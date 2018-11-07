7 مشاريع في يوم واحد أطلقها الأمير محمد بن سلمان لرؤية 2030

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس لـ7 مشاريع استراتيجية في يوم واحد في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، وذلك خلال زيارة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

شملت المشاريع أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات.

لا تقل المشاريع الأخرى أهمية، أحدها المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي بهدف توثيق أول خريطة للصفات الوراثية للمجتمع السعودي، والكشف عن الطفرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية، عدا عن مشروع محطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي، وخطين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص الألواح الشمسية، في العيينة.

يجمع المشاريع السبعة، قاسم مشترك هو اهتمامها بالعنصر السعودي تدريبا وتطويرا وتأهيلا، وخلق جيل من السعوديين يقود بنفسه صناعة وإدارة كامل هكذا مشاريع.

كما ان إنشاء أول مفاعل نووي بحثي في السعودية، يهدف بشكل أساسي إلى تطوير الصناعة النووية وبحوثها المتخصصة.

فيما مشروع مركز تطوير هياكل الطائرات، تتحول به السعودية إلى أكبر مصنع لهياكل الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.

ذهبت السعودية، التي تولي أهمية خاصة لمشاريع الطاقة الشمسية، إلى ما هو أبعد بتدشينها خط إنتاج الألواح والخلايا الشمسية.

فيما يعد المختبر الوطني لـ "الجينيوم البشري السعودي" أحد مشاريع التحول الوطني في مجال الصحة تراهن عليه المملكة في خفض نسبة الوفيات والأمراض الوراثية في المواليد.

مصدر الصور : kacst

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