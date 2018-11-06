كيف هرب شاب من رسوم السفر بالخياطة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

لي سيمينو، شاب يبلغ من العمر 30 عاما، من مقاطعة ستافوردشاير في إنجلترا قام بخياطة ملابسه التي سيرتديها أثناء عطلته داخل معطفه وذلك للتملص من رسوم الأمتعة التي فرضتها شركة الطيران الإيرلندية "رايان آير" حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والتقط الشاب صورا أثناء صعوده على متن الطائرة، معلقا في المقطع الذي نشره أنه يحب الطيران مع هذه الشركة، لكن لم تعجبه الرسوم الباهظة التي فرضتها الشركة مؤخرا.

استخدم سيمينو معطفا قديما وبمساعدة بعض الخياطين المحليين تمكن من تثبيت أمتعته داخل معطفه. وقال سيمينو إن شكله كان يبدو مضحكا لكن لم ينتبه إليه أحد، موضحا أنه لا معنى لدفع هذه النقود وهو يخطط للسفر لمدة يوم أو يومين فقط.

إقرأ المزيد:

كيف سيكون شكل البشر بعد مليون عام؟



