انطوائية؟ اتبعي هذه النصائح للتخلص من هذه العادة السيئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



إذا كنتِ لا تحبين التجمعات أو لا تشعرين بالراحة بشأن التواجد مع مجموعة من الأشخاص حتى إذا كانوا أصدقاءك أو أقاربك، فذلك يشير إلى أن شخصيتك انطوائية.

تفضل الشخصية الانطوائية الهدوء، وتشعر بالراحة أكثر والانتعاش عند قضائها بعض الوقت بمفردها ومثل الكثيرات منا، تواجه صاحبة هذه الشخصية التوتر أحيانًا وقد تحتار في اتباع الطريقة المناسبة لتخفيف ذلك التوتر.

فإذا كانت شخصيتك انطوائية، اليك نصائح بسيطة فعالة تحتاجينها للتخفيف من التوتر:



تجنبي الكافيين

عند استعدادك ليوم طويل مليء بالتجمعات غير المريحة بالنسبة إليكِ، قد تلجئين إلى القهوة اعتقادًا منك أنها ستساعدك على استكمال يومك، ولكن على العكس تمامًا، فقد كشفت دراسة حديثة أن القهوة تزيد من القلق والتوتر، لذا تجنبيها واستبدليها بالماء أو شاي أعشاب من اختيارك.

وقت فراغ

لا تترددي من أن تحظي ببعض وقت الفراغ والاسترخاء، وبدلًا من القراءة أو الحياكة، يمكنك استخدام الكرة المطاطية وطي الملابس أو وضع مانيكير ومشاهدة برنامجك أو فيلمك المفضل، فتلك الطرق أفضل كثيرًا لتخفيف توترك، خاصة إذا كانت شخصيتك انطوائية.

التنزه مع أصدقائك المُختارين بعناية

على الرغم من أن الشخصية الانطوائية تحتاج قضاء وقت أكثر بمفردها، إلا أن إحدى الدراسات وجدت أن التنزه بانتظام مع أصدقاء جيدين كان أفضل بالنسبة لتلك الشخصية.

لذا، إذا كنتِ تستعدين ليوم طويل وحافل باللقاءات والتجمعات، احرصي على التنزه أو قضاء أمسية عادية مع أصدقائك المقربين في الليلة السابقة ليومك الحافل، وستلاحظين الفرق.



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