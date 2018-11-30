موسيقى"ريغي" على قائمة التراث الثقافي غير المادي

أخبار الآن| بورت لويس- موريشيوس- (رويترز)

موسيقى "ريغي" الجامايكية تضاف إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو .المنظمة لفتت إلى التأثير الواسع والثقل السياسي لهذا النوع من الموسيقى، التي يعد بوب مارلي الجامايكي أشهر رموزها.

وأضافت أن "الإسهام الدولي لهذه الموسيقى في قضايا مكافحة الظلم، والمقاومة، والحب، والإنسانية يؤكد أن ديناميكية العنصر لها تأثيراتها العقلية، والسياسية، والاجتماعية، والحسية، والروحية". وتعقد المنظمة اجتماعاً على جزيرة موريشيوس، التي تقع قبالة ساحل جنوب شرق أفريقيا. ويعد اعتراف المنظمة بالتراث الثقافي غير المادي وسيلة لضمان حماية الطقوس الثقافية وزيادة الوعي بأهميتها.

اقرأ المزيد:

بعد أن عاش لأشهر في المطار.. حسان يغادر إلى كندا