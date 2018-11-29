مبادرة "يلا نملي الأردن ورود" لعلاج الطفلة زينة

أخبار الآن | عمان - الأردن - (لانا عفانة)

عندما يصبح العائق هدفا ، تختار الطفلة زينة بيع الزهور وسيلة لتغطية تكاليف علاجها من الشلل الدماغي.

والدة الطفلة زينة تقول: "زينة طفلة عمرها ثلاث سنوات، مصابة بالشلل الدماغي بسبب نقص الأكسجين، إصابتها تؤثر على الأطراف السفلية، لها عملية بأمريكا "أس دي آر"، وتطويل الأوتار، ولتغطية تكاليف العملية ولأن زينة بتحب الورد وبنعرف أنو زينة بتحب الورد، عملنا مبادرة "يلا نملي الأردن ورود"، بنبيع فيها شتلة ورد بـ 5 دنانير، وأرباح الحملة كلها لتغطية تكاليف عملية زينة".

فكرة مبادرة يلا نملي الأردن ورود، وصلت لأسماع كثيرين ربما، لكن البعض تفاعل معها على نحو مختلف، عمر شاب يعمل في مجال التصميم الفني، أحب مشاركة زينة المبادرة بإضافة فكرة جديدة.

عمرو شرف وهو أحد المشاركين في الحملة يقول: "أنا تعرفت على زينة عن طريق حملة يلا نملي الأردن ورود عن طريق الفيسبوك والسوشال ميديا، بصراحة الحملة لفتتني من أول يوم، لأنها حملة تسعى إلى إعطاء حياة أفضل لطفلة ومنحها حياة طبيعية أكثر، وأنا كمان كواحد تقريبا بعاني ولازلت أعاني من نفس المرض الذي تعاني منه زينة، حسيت بواجبي ومسؤوليتي أنو لازم أساعد بهاي الحملة، طلعنا بمنتج جديد لحتى نقدر نروج فيه للحملة، بعيدا عن موضوع الشتلات والكوب الي ببيعوهم بحملة يلا نملي الأردن ورود فكان معانا هذا المنتج وهو مغلف صغير بخطوات مستقيمة، سيحتوي على بذور نباتات، وسيباع بطريقه بحيث الريع الناتج عنه يرجع لحملة زينة".

وأن وجدت العائلة في مبادرة زينة فسحة أمل فهي تعون على الاندماج الصحيح بين أقرانها، عله يشكل حافزا يدفعها نحو حلمها، التعافي من المرض.

أحلام ملحم - معلمة: "في البداية كانوا الطلاب ما يقدروا إنهم يلعبوا مع زينة، كانوا يعرفوا مشكلة زينة، كان الوضع صعب عليهم، لكن لما عرفوا زينة واختلطوا معاها واندمجوا معاها صاروا يعرفوا كيف يتعاملوا معاها، وكذلك بالصف صاروا يساعدوها في حال كانت رح توقع عن الدرج أو بدها تتناول إشي، بحاولوا يساعدوها".

تمشي وتتعثر أحيانا لكنها على ما يبدو باتت تتقن تحدي اليأس، وبجمع القدر الكافي من الزهور، تقترب من تحقيق حلمها.

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