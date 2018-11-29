بالفيديو..نائبة تظهر مهاراتها الكروية في البرلمان البريطاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت لقطات فيديو النائبة في مجلس العموم البريطاني "البرلمان"، هانا بارديل، وهي تستعرض مهارات تمرير كرة بين قدميها تحت قبة البرلمان، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة.

وأظهر الفيديو أن بارديل، البالغة من العمر "53 عاما"، تتمتع بمهارات جيدة في كرة القدم، إذ استطاعت المحافظة عليها دون سقوطها على الأرض لفترة من الزمن.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن بارديل كانت واحدة من عدد من النائبات اللاتي استعرضن ذات الحركة في القاعة الرئيسية التي تحتضن النقاشات السياسية الصاخبة.

وقال رئيس البرلمان، جون جون بيركو، عقب انتشار الفيديو على شبكة الإنترنت: "إن القاعة التاريخية لا يجب أن تستخدم لمثل هذا النشاط".

وكان أول من نشر الفيديو، النائبة عن الحزب القومي الأسكتلندي، بارديل، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وحظي بنحو 92 ألف مشاهدة، ثم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بارديل، إن النائبات قمنا بهذا النشاط احتفالا بانضمامهن لنادي كرة القدم الخاص ببرلمانيات المملكة المتحدة.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد اضطرت النائبات لاحقا إلى تقديم اعتذار لرئاسة البرلمان عما بدر منهن.

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