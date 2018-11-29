انسوا أمر "اوبر".. ثورة الدراجات الكهربائية المشتركة قادمة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (wired)

في وقت الذروة تعيش المدن أسوأ أزماتها ، طرقات مغلقة بمئات السيارات التي تتدافع لتصل لوجهاتها ، توتر وقلق والكثير من الجو المشحون ، سواء كنت تستقل سيارتك الخاصة أو تستخدم إحدى وسائل النقل العام ، في وقت الذروة ، الكل سيقف ، الحياة ستقف ،وستتأخر بضع دقائق أخرى وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، يموت سبعة ملايين شخص سنوياً بسبب تلوث الهواء ، الذي تسبب معظمه حركة المرور في المدن.

أضف إلى ذلك حقيقة أن ما نسبته 30 في المائة من المساحات في المدن تحتلها المركبات (في هيوستن تصل النسبة إلى 60 في المائة).

لكن لا بد لهذه الأزمة من أن تنتهي ، فقد يشهد عام 2019 انفجارًا للدراجات الكهربائية المشتركة (e-bike) والدراجات البخارية الكهربائية الصغيرة (السكوتر ). كلاهما له بصمة بيئية صغيرة وانبعاثات كربونية صفر. كلاهما رخيص التكلفة ( الإيجارات في العديد من المدن تقارب حوالي 1 دولار إلى 2 دولار في النصف الساعة الأولى ) . وسيقوم القطاع الخاص والمستخدمون أنفسهم بدفع تكاليف عملية طرحها. هذه المركبات الصغيرة الجديدة يمكن أن تغير الطريقة التي نتنقل فيها في المسافات القصيرة - من 1 كم إلى 5 كم.

في العامين الماضيين ، شهد قطاع الدرجات الكهربائية نمواً كبيراً. شركة JUMP المتخصصة في الدراجات أطلقت برنامج تأجير الدراجات الكهربائية في واشنطن في سبتمبر 2017 ، كذلك فعلت شركة بيرد في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ، وهي شركة متخصصة في الدراجات البخارية الإلكترونية ( السكوتر ) . تبعتهم في ذلك عام 2018 شركة Spin في سان فرانسيسكو و شركة Lime في باريس في يونيومن العام نفسه . و جمعت هذه الشركات الأربع ما يقرب من مليار دولار من التمويل.

وفي وقت سابق من هذا العام استحوذت شركة "اوبر على شركة جامب بايكس الأمريكية لتأجير الدراجات .

وتعتمد شركة جامب، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، على الإنترنت لتقديم خدماتها وتأجير دراجات هوائية تعمل بالكهرباء من خلال القوة الحركية، إذ لا تحتاج دراجاتها إلى مرفأ أو مرآب خاص كما لا يتطلب الأمر من المستخدم أن يعيدها إلى مكان محدد، بل يمكنه تركها في أي مكان يريده.

واذا ما انتشرت حقاً الدراجات الكهربائية في الانتشار في العالم ، ستحد على نحو كبير من البصمة الكربونية ، والازدحام ، وستوفر مساحات هائلة في المدن .

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