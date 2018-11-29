افتتاح ساحة ألعاب للأطفال ذوي الهمم بمخيم الزعتري في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

افتُتحت ساحة لألعاب الأطفال ذوي الهمم، في مخيم الزعتري في الأردن، وهي مُصممة بشكل يتيح للأطفال عموما، من ذوي الاحتياجات وغيرهم، اللعب معا.

وأنشأت هذه الساحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وميرسي كورب، وهي منظمة مساعدات إنسانية غير حكومية. ويُقدر أن 30 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء بدنية أو ذهنية.وتضم ساحة اللعب أرجوحة وألعابا أخرى. وهي مجهزة بما يلائم استخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لها، كما أن بها ألعابا ملونة بألوان براقة للأطفال ذوي الإعاقات البصرية، وحفرة رملية وغيرها من الألعاب المصممة للأطفال المصابين بالتوحد.

وتأمل يونيسف وميرسي كورب أن تصبح ساحة اللعب نموذجا يحتذى لملاعب المستقبل في المدارس والمجتمعات بجميع أنحاء الأردن. ويستضيف الأردن نحو 640 ألف لاجئ سوري مُسجل، ويؤوي مخيم الزعتري، الذي كان منطقة صحراوية جرداء قبل أن يصبح مدينة عشوائية صاخبة، ألوفا ممن فروا من الصراع في بلدهم.

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