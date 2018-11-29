إليكم هذه السيارة الطائرة.. خفيفة وبسعر معقول (فيديو وصور)

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

بعد عقود من إطلاق فكرة السيارات الطائرة ، التي لطالما بقيت فكرة أقرب للخيال العلمي منها إلى الواقع .. أصبحت صناعة السيارات الطائرة حقيقة ، بل أصبحت الموجة العصرية الجديدة في السوق التنافسية العالمية.

خلال هذا العام انضمت لاعبة جديدة إلى الساحة تدعى بلاك فلاي Black Fly، صنعت على يد الشركة الأمريكية الناشئة أوبينر Opener ومقرر طرحها بالأسواق في 2019.

توصف بأنها أول طائرة خفيفة الوزن كهربائية بالكامل وتقلع عمودياً (VTOL)، ولا تتطلب المركبة أحادية المقعد أية قدرات خاصة، حيث كل ما عليك فعله هو أخذ اختبار قيادة ودورة تدريبية وتكون جاهزاً للانطلاق في السماء معها.

يفترض أن تكون السيارة الطائرة قادرة على الانطلاق إلى سرعة قصوى 100 كم/س مع مدى سير 40 كم قبل الحاجة إلى شحن بطاريتها التي تستغرق أقل من 30 دقيقة للوصول إلى 100%.

تجربة ركوب الطائرات عادة ما يصاحبها صوت صاخب، إلا أن الحال لن يكون كذلك مع بلاك فلاي، حيث تعد بأنها ستكون هادئة لأقصى درجة ممكنة، كما سيتوفر على متنها نظام يحدد المناطق الجغرافية التي تتحرك فيها كي لا تضل طريقك، بالإضافة إلى زر يعيدك أوتوماتيكياً إلى المنزل وحتى مظلة هبوط تسحبها إلى الأرض.

الجدير بالذكر أن أوبينر والتي يديرها ألان يوستاس (Alan Eustace) نائب رئيس غوغل السابق، تعمل منذ 9 سنوات على تطوير سيارتها الطائرة الكهربائية، حيث هدفها منذ البداية توفيرها بتكلفة معقولة تساوي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى أنها ستكون عالية الكفاءة بفضل استهلاكها المنخفض للطاقة مقارنة بالسيارات الكهربائية والتقليدية.

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