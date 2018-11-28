رموا 12000 طن من قشور البرتقال في الغابة فعادت لها الحياة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( discovermagazine )

أيا كان ما تقدمه للطبيعة هي ترده لك ولو بعد حين، اساءتك لها ستنقلب ضدك في المستقبل، وفي المقابل أيضًا اهتمامك بها سيعود عليك بنفع مضاعف، تجربة بحثية كانت خير دليل على هذا القول، اليكم التفاصيل.

قامت مجموعة من الباحثين بالقيام بتجربة مذهلة باستخدام أطنان من بقايا قشور البرتقال، حيث قرروا اجراء التجربة في مكان منعزل.

كان المشروع يدور حول الحفاظ التجريبي ، تم وضع المخطط عام 1997 عندما قام كل من برينستون دانيال ناسيل وويني هاوكس بالذهاب الى مصنع العصير في كوستا ريكا بغرض البدأ في المشروع حيث منحتهم الشركة جزء من الأرض وسمحت لهم بالتخلص من القشور دون تكلفة.

وفر مصنع العصير ما يقرب من 12000 طن من القشور تم نقلها الى منطقة معقمة، وبالرغم ان الأمر كان على ما يرام الا أن التجربة لم تدم طويلا، حيث قامت واحدة من شركات العصير باتهام الشركة الأخرى بالمساهمة في التلوث لان تلك الكمية من القشور شوهت المظهر الجمالي للطبيعة.

وقفت الحكومة إلي جانت الشركة المتقدمة بالشكوى، فتم التخلي عن ذلك المشروع والمكان لمدة 20 سنة، في عام 2013 قام أحد المشاركين في ذلك المشروع بالقاء نظرة على المكان بينما كان في زيارة في كوستا ريكا ولكن عندما وصل لم يجد المكان كئيبا وخاليا من روح الطبيعة كما كان.

لاحظ التحول الكبير، حيث أصبح غابة كثيفة وخضراء بالكامل بفضل قشور البرتقال والتي قامت بتغذية الأرض حيث ساهمت في نمو كمية كبيرة من العشب والأشجار وهذا يعني ان الباحثين كانوا على حق طوال هذه السنين حيث اصبحت تعتبر طريقة جديدة لاسترجاع الطبيعة .

مصدر الصور : sciencealert

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