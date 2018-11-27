فيديو | ويل سميث يختطف بطل العالم لسباقات الفورمولا1 بأبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تعرض بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات خمس مرات لويس هاميلتون، للخطف من قبل نجم هوليوود ويل سميث الذي حاول منعه من المشاركة في السباق الختامي للموسم في أبوظبي، وقيادة السيارة بدلًا منه في مزحة من النجم الشهير للسائق البريطاني.

ويقول سميث في الفيديو : "لويس، أنا آسف، أنظر إلي، هذه هي الصفقة، إنها الفرصة الوحيدة في حياتي يا رجل، لقد سبق لك أن فزت، دع شيئا ما للآخرين، اسمع، أنت أسمر، وأنا أيضا، لن يستطيع أي منهم أن يكتشف الفرق".

وفيما كان سميث يعرب عن أسفه، أخذ هاملتون يقول إن الفوز سيكون حليفا للممثل الأمـريكي، الذي نال إعجابا واسعا على المنصات الاجتماعية بفضل المزحة.

وفي دورة المكسيك للفورمولا وان، التي أقيمت، مؤخرا، سجل سميث رسالة وقام ببثها على محطة إذاعية لأجل تهنئة الصديق المتميز بمناسبة التتويج.

وحسم هاميلتون السباق الختامي للموسم في أبوظبي بطريقة رائعة الأحد بتحقيقه الانتصار الـ11 له هذا الموسم.

ويتبادل النجمان المزاح على نحو مستمر في المنصات الاجتماعية ويلقيان تفاعلا كبيرا بالنظر إلى علاقتهما المميزة.

مصدر الصورة : حساب Foochia على تويتر .

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