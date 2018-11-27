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آيرون بيبي من تلميذ محل سخرية الى بطل عالمي

أخبار الآن | واغادوغو- بوركينفاسو (أ ب)

نادرا ما يستطيع البعض تحويل مأساته الى نجاح، او تحويل ضعفه الى قوة.  شيخ محمد حسن سانو، رياضي من بوركينا فاسو، بدانته جعلته محط سخرية اصدقائه في المدرسة، لكنه استطاع  الآن أن يحول جسده الضخم الى مصدر قوة له.. دخل موسوعة غينيس بعدما رفع 60 كغم 63 مرة في دقيقة واحدة حاليا يزن الشاب البالغ ستة وعشرين عاما 180 كغ وطوله 1.90

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