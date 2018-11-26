سعوديات يشاركن في سباق عالمي للسيارات​​​​​​​

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (عبدالله القرني)

انطلق أول سباق رسمي للسيدات تحت إشراف الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن بطولة SWS-SPRINT العالمية للكارتينج والذي تنظمه FunXtreme في ميدان "ديراب" لسباقات السيارات والدراجات النارية.

ثلاث سباقات في حلبة "ديراب"، بدأ الأول مع سباق للناشئين تحت سن 15 عاما، ضمن تصفيات بطولة SWS العالمية، بمشاركة أكثر من 18 متسابقاً.

فيما كانت الجولة الثانية ضمن بطولة ROTAX العالمية، بمشاركة أكثر من 20 متسابقا.

اختتمت الحلبة منافساتها بأول سباق رسمي للسيدات بالمملكة العربية السعودية ضمن بطولة SWS-SPRINT العالمية للكارتينج بمشاركة 20 متسابقة.

بطولة SWS العالمية، واحدة من أبرز الأنشطة في رياضة السيارات، ويشارك في تصفياتها أكثر من 7500 متسابق حول العالم، وستقام نهائياتها في إيطاليا بمنتصف يونيو من العام القادم.

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