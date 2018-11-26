تعرف على"الغابات العمودية"التي قد تجتاح العالم قريبا (صور)

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (CNN)

بعد قراءته لرواية "البارون ساكن الأشجار" أثناء طفولته ظل المعماري ستيفانو بويري مهووساً بالأشجار. وتتمحور الرواية حول صبي صغير تعهد على عدم العودة إلى الأرض بعد أن تسلق عالما كاملا من الأشجار. وينعكس افتتان المعماري الإيطالي بالأشجار من خلال تصميمه لبنايته الأكثر شهرة، "Il Bosco Verticale".

وقال بويري في مقابلة عبر الهاتف: "أعتقد أن الأشجار هم أشخاص"، إذ يرى المعماري أن لكل منها تطورها الخاص، وسيرتها الخاصة، بالإضافة إلى شكلها الخاص.

ويبلغ طول البرجين السكنيين للمشروع 262 قدما، و367 قدما. وهما يعدان موطناً لحوالي 20 ألف شجرة ونبتة تنبثقان من الشرفات الموضوعة بشكل غير منتظم على جوانبهما.

وتتجاوز الفوائد المزعومة لهذه الحديقة المعمارية الجماليات فحسب، فيفترض من المساحات الخضراء توفير الظل للشقق، والفوائد النفسية للمقيمين، إضافةً إلى كونها موطناً للحياة البرية، إذ تعشش على مختلف الطوابق "مئات الطيور"، وفقاً لبويري.

ويزعم المعماري أيضاً أن البرجان يمتصان 30 طن من ثاني أكسيد الكربون، وينتجان 19 طنا من الأوكسجين كل عام، حسب أبحاثه، وتعادل حجم الأشجار أكثر من 215 ألف قدم مربع من الغابات.

ومن المميزات المُوفرة للطاقة في البرجين هي أنظمة التدفئة الحرارية الأرضية، ومرافق الصرف الصحي.

وفي سبتمبر/أيلول، اختيرت شركة "Vertical Forest" من بين 4 متسابقين في التصفيات النهائية لجائزة "RIBA" الدولية. وهي جائزة تُمنح كل عامين لتكريم أفضل المباني الجديدة في العالم.

ويرى بويري أن النجاح الحقيقي يكمن في كون المشروع بمثابة نموذج أولي.

وفي جعبة المهندس تصاميم أكثر طموحاً، فكشفت شركته بالفعل عن خطط لإنشاء المزيد من "الغابات العمودية" في المدن الأوروبية، بما في ذلك تريفيزو في إيطاليا، ولوزان في سويسرا، وأوترخت في هولندا.

وقام بويري أيضاً بتصميم "مدينة غابة" في مقاطعة قوانغشى بالصين. ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في عام 2020.

وتضم المدينة منازل ومستشفيات ومدارس مغطاة بالأشجار، وهي تمتد لمساحة 15 مليون قدم مربع.

ويتجسد التحدي في صنع "غابات عمودية" للأشخاص ذو الدخل المنخفض، وقال بويري: "أريد أن أثبت أنه من الممكن الجمع بين القضيتين الرئيسيتين من أجل مستقبل مدننا: أي تغير المناخ والفقر".

وساعد المعماري مؤخراً في تأسيس المنتدى العالمي الأول حول الغابات الحضرية، والذي من المقرر أن يُعقد في مانتوفا بإيطاليا في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

مصدر الصور :CNN

اقرأ أيضاً :

أصحاب القطط الـ"VEGAN" قد يواجهون المحاكمة لهذا السبب!

سكة قطار خطرة بفيتنام تصبح الوجهة المفضلة لـ"السيلفي"