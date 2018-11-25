سعودية تجعل من قدور الطبخ "فن عالمي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فاجأت فنانة سعودية زوار متحف اللوفر في أبوظبي بـ "قدور وصحون" معلقة على الجدار، و قد وزعت بطرق ابداعية.

و اعتبر هذا العمل الفني نادرا من نوعه، فله غرابة و بساطة في نفس الوقت، و يعبر عن فكرة دات أبعاد عميقة.

وقالت الفنانة مها الملوح : "للفن أكثر من وجه، فهو ليس حقيقة ثابتة لا تقبل التأويل، وإنما مسارات لها أبعاد وعمق، والكل يفسرها كما يشاء".

وبهذه الفكرة، بدأت الفنانة مها فكرتها، وهي تحن للأدوات القديمة كرمز لأسلوب حياة يومية في السعودية، وتستخدم مفردات الحياة في العقود الماضية وتعيد

تدويرها، ليس بمعنى إعادة تشكيل بالضرورة، وإنما قد تستخدمها بذات هيأتها مع ترجمة جديدة تحاول أن تبرز من خلالها قضايا المجتمع.

ركّزت مها على استخدام الأجسام والأشياء في عملها، كوسيلة لتصوير هذه التغييرات وما نتج عنها من مواجهة بين الحداثة والتراث الثقافي، وتخطّت استعمال محيط منزلها لتصل إلى البيئة السعودية الواسعة، فالأغراض التي تستخدمها لم تعد حاجيات شخصية صغيرة فحسب، بل يمكن وصفها بأنها أشياء تاريخية تمثّل الهوّية

الجماعية للمجتمع.

وأبانت بأنها استخدمت في متحف اللوفر قدورا وصحونا للطبخ "مستعمله"، عددها 16، مصنوعة من الألومونيوم بمختلف الأحجام، تتماثل في كونها مدورة، تم

تعليقها أعلى حائط ناصع البياض، كأسلوب التركيب والإنشاءات والتنصيب، كأحد تيارات الفن المعاصر، وكصناعة فنية لتقديم تراث قديم برؤية حديثة.

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