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بالفيديو.. سباق العرائس في تايلاند من أجل جائزة كبرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
 
في مدينة بانكوك، تشارك 300 عروس في سباق العرائس السنوي الذي تمتد مسافته 3 كيلومترات، و الفائز في السباق يحصل على جائزة كبرى لإقامة حفل 

زفاف فخم ورحلة شهر العسل إلى جزر المالديف وسابورو في اليابان بقيمة حوالي 60،400 دولار .

و يقوم العرائس، مرتديين أثواب الزفاف، بتغطية ثلثي السباق بالركض مسافة كيلو مترين صعوداً ونزولاً على الطريق السريع، قبل الالتقاء بنصفهم الآخر 

لحملهن إلى خط النهاية.

ووصل الزوجان سيسوري سونغبراسيرت وعروسه وسن ثاتنامول إلى خط النهاية بزمن قدره في 27.43 دقيقة ، قائلين إنهم "يهرولون من أجل تحقيق حلم 

حياتهم".

أما بالنسبة للعرسان الآخرين، ربما يؤجلون عرسهم عاما آخر للمشاركة في السباق أملا في حظ أفضل في العام المقبل.

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