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سعوديات يبدعن على ظهور الجياد

أخبار الآن | مكة المكرمة - السعودية (صحف)

في الحفل الختامي لفعالیات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولیة لجمال الجواد العربي الأسبوع الماضي ، شاركت فارسات سعوديات في تقديم استعراضات إبداعیة في مھاراتِ رياضة الفروسیة. 
 وھذه هي المرة الأولى التي تشارك فیھا فارسات منذ انطلاق البطولة.

وأبھرت الفارسات الحضور بعروضھن الممیزة في مھارات التقاط الأوتاد وقفز الحواجز وترويض الخیل والاستعراضات على أنغام السلام الوطني لمدة 14 دقیقة. وتوج أمیر منطقة مكة المكرمة الأمیر خالد الفیصل الفائزين بالمراكز الأولى، في الحفل الختامي الذي أقیم في مزرعة الصواري الدولیة.

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