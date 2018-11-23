مغنية بريطانية تتحدى عسر القراءة لتؤلف أغانيها بنفسها

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أصدرت المغنية البريطانية وكاتبة الاغاني الشهيرة Freya Ridings اول البوم موسيقي لها , بعد ان تمكنت من تجاوز مشكلتها النفسية، وهي عسر القراءة لتصبح كاتبة اغانٍ بامتياز.

الشابة البريطانية التي تبلغ الرابعة والعشرين من عمرها ، كانت تعيش خلال سنوات مراهقتها في عزلة كبيرة, بسبب هذه المشكلة التي لاحقا كان لها الفضل في اكتشاف نفسها، وكتابة اغانيها.

يذكر ان كاتبة الاغاني تخلى عنها معلمو الموسيقى, لانها لم تكن في بداياتها قادرة على قراءة النوتات الموسيقية.

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