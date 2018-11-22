بعد خليفة سات.. قمر صناعي آخر يصل إلى محطة الفضاء الدولية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

اجتاز برنامج الفضاء المتنامي في دولة الإمارات مرحلة كبرى، بعد إطلاق إطلاق برنامج MySat-1، الذي تم تطويره من قبل 20 طالباً في جامعة خليفة في أبو ظبي، من جزيرة "والوبس" في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتحدة يوم السبت 17 تشرين الثاني (نوفمبر).

ووصل القمر الصناعي الصغير، الذي كان واحداً من الأقمار الصناعية في حمولة الصاروخ Antares 230، إلى محطة الفضاء الدولية مساء الثلاثاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) من الشهر الجاري، ويزن 1.3 كيلوغرام.

تأتي المهمة الناجحة بعد أسابيع فقط من إطلاق خليفة خليفة الإماراتي ، من اليابان، ومن المقرر أن ترسل وكالة الفضاء الإماراتية أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل المقبل، في حين أن على مسبار المريخ ما زال مستمراً.

كما عقدت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية مع وكالة البحرين الوطنية لعلوم الفضاء وجامعة خليفة في الإمارات العربية المتحدة، لاستكمال تدريب فريق البحرين الفضائي والتعاون لاستكشاف المجرة.

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