كرة من النار تضيء سماء تكساس الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

التقطت الكاميرات في تكساس صورا لجسم متوهج أضاء سماء الولاية الأمريكية يوم الخميس 15 نوفمبر.

وتلقت ناسا وجمعية النيازك الأمريكية (AMS) نحو 100 تقرير، جاء فيها أن جسما حارقا مضيئا اخترق سماء تكساس ليلا في حوالي الساعة 9:22 مساء يوم الخميس.

وأفاد شهود بسماعهم انفجارا بعد دقيقة على رؤية الضوء، أعقبه صدمة قوية واهتزت جدران المنازل على إثره، وفقا للتقارير.

ويعرض مقطع الفيديو جسما مجهولا يطير بسرعة كبيرة عبر السماء، ويصدر عنه توهج أخضر قبل اختفائه، كما قال بعض الشهود إن الكرة النارية أنتجت ضوءا برتقاليا مصفرا.

وفي حين تساءل بعض الناس عما إذا كانوا قد شهدوا غزوا فضائيا، سارعت وكالة ناسا إلى التأكيد على أن كرة النار كانت نيزكا، نتج على الأرجح من سلسلة نيازك North Taurid.

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