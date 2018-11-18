أسبوع دبي للتصميم.. ثورة إبداعية عالمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

اختُتِمَت في دبي النسخة الرابعة لأسبوع دبي للتصميم، بمشاركة من مختلف دول العالم، وبالشراكة مع حي دبي للتصميم. وشاركت في هذه النسخة أكثر من 120 مؤسسة وشركة معنية بالتصميم الداخلي والخارجي.

هنا في حي دبي للتصميم أقيمت الدورة الرابعة لأسبوع دبي للتصميم، هذه الفعالية التي تحتفي بآخر التصاميم وفنون الهندسة الداخلية والخارجية التي تبث بريق الإبهار الملهم لكل الحواس.

وتعد أجندات هذه النسخة الأضخم في تاريخ المعرض، فقد شارك فيها أكثر من 230 فعالية موزعة في ساحات حي دبي للتصميم، وبمشاركة 120 شركة ومؤسسة، كما يضم حي دبي للتصميم ثلاثة معارض وهي «أبواب»، و«معرض الخريجين العالمي» و«خيمة داون تاون ديزاين»، والتي شهدت جميعها إقبالا غير مسبوق من الزوار والهواة.

يقول بريندان ماكجيتريك مدير معرض الخريجين العالمي: "هي مجموعة من المشاريع من مدارس وجامعات مختصة في التصميم والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. لدينا 150 مشروعًا مشاركاً هنا من 45 بلدًا. ما نحاول القيام به هنا هو توفير منصة للجيل القادم من المصممين لإبراز أعمالهم والتعرف إلى بعضهم البعض وذلك لإبراز أن التصميم يمكن أن يكون قوة للخير، لمجتمع جيد وبيئة جيدة".

الأعمال المعروضة من توقيع مصممين عالميين ومبدعين محليين ومحترفين ومواهب شابة وطلاب جامعات من مختلف دول العالم.

Inside out مشروع هندسي ابتكرته طالبة في الجامعة الأمريكية في دبي يهدف إلى توفير الدعم للأم العاملة، يخولها العمل والإعتناء بأطفالها في نفس الوقت. هذا المشروع قدمته الطالبة هبة القطناني ضمن النسخة الرابعة لأسبوع دبي للتصميم والتي اختتمت أنشطته اليوم بمشاركة من مختلف دول العالم.

كما تتصدرت واجهات المعارض المفتوحة تشكيلات جديدة بلمسات عصرية لأفخم دور التصميم الداخلي المحلية والإقليمية.

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