"الجايروكوبتر" تجربة جديدة للسياح في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحوم طائرات زاهية الألوان في أفق البحر الميت بلونها الأصفر وهي نوع يقع بين الطائرة الهليكوبتر والطائرة الشراعية وتعرف باسم الجايرو كوبتر، في أحدث إضافة إلى مجموعة نادي الرياضات الجوية الملكي في الأردن.

وتتيح طائرات الجايرو كوبتر للسياح والزائرين فرصة ً للاستمتاع برؤية البحر الميت من أعلى ، والتقاط المشاهد بعين الطائر وكذلك موقع المعمودية في غور الأردن.

وتبلغ تكلفة الرحلات التي تستمر لمدة 20 دقيقة ما بين 50 و 60 دينارا أردنيا (من 70 إلى 85 دولارا) للشخص الواحد. ويجلس راكب واحد خلالها خلف الطيار.

ونادي الرياضات الجوية الملكي منظمة غير ربحية تأسست في عام 1997 هدفها الرئيسي هو تعزيز السياحة في البلاد وإتاحة الفرص لمحبي الرياضات الخطرة.

وقال الكابتن سعد بدر الدين مدير عام نادي الرياضات الجوية الملكي "الطيران بشكل عام مكلف جدا. يعني قطع الغيار.. الصيانة الدورية.. هلأ هدول جداد وصلوا خمس وعشرون ساعة. دخلانهم مرحلة الخمس والعشرون.. منعملهم فحص كامل.. منغير زيت.. فبكلف تكلفة عالية على الطائرات فإحنا كمؤسسة غير ربحية ما بكون الهدف تبعنا مادي.. بهمنا إنه نشجع السياحة ونشجع الناس إنهم ييجو ويطيروا الطائرات.. فنسبة الربح بكون بسيط إللي نغطي التكاليف".

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